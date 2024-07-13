أمن الجزائر العاصمة يُطيح بمجموعة إجرامية مختصة في سرقة المنازل

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الروبية نهاية الأسبوع المنصرم، من بمجموعة إجرامية متكونة من ستة (06) أشخاص من بينهم إمرأة، مسبوقين قضائيا، قاموا بالسطو على عدة مساكن على مستوى إقليم بلدية الرويبة.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ هذه العملية، جاءت بعد تلقي مصالح المقاطعة الادارية الرويبة عدة شكاوي بخصوص تعرض منازل للسرقة، أين استولى الفاعلون على مبالغ مالية ومجوهرات من المعدن الأصفر.

وأضاف البيان أنّ التحريات التي قام بها عناصر المصلحة تحت اشراف وكيل الجمهورية المختص اقليميا مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز أين تم استرجاع مسروقات.

وكشف ذات البيان أنّ هذه المسروقات المسترجعة تمثلت كمية معتبرة من المعدن الأصفر ، جهاز اعلام آلي ، هواتف نقالة ، ألواح الكترونية، ساعات يدوية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ264 مليون سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ2195 أورو، و911 دولار كندي، كما تم حجز مركبة إستعملت في عملية السرقة وأسلحة بيضاء محظورة .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لأجل الإعداد لجنح السرقات الموصوفة إستحضار مركبة لغرض تسهيل عمليتي السرقة والهروب ، إخفاء أشياء مسروقة ، المشاركة حيازة أسلحة بيضاء محظورة، يختم بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

كوثر غريبي