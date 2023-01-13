أمن الجزائر العاصمة يسطر مخططا أمنيا تحسبا لبطولة “شان” 2022

اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر،كافة التدابير و الاجراءات الأمنية قبل، أثناء، و بعد بطولة “شان”2022٬من أجل إنجاح المهمة و إعطاء صورة مشرفة لللبلاد٬حسب بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان٬بأن ذات المصالح سطرت مخططا أمنيا خاصة تحسبا لهذا الحدث الرياضي الدولي٬الذي يتجسد من خلال ضمان المرافقات الامنية للمنتخبات و الوفود المشاركة و تأمين داخلي و خارجي للإقامات، وكذا نتقلاتهم، تأمين الملاعب المخصصة للتدريب، الفضاءات التي تستشهد تنصيب شاشات عملاقة و التي ستستقطب الجمهور،نقاط استلام التذاكر و نقاط تجميع و نقل المناصرين.

وختم البيان٬بأن التأمين الخاص بفعاليات هاته التظاهرة الرياضية القارية٬قد تم بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، في مداخل و مخارج المدينة، عبر مختلف المسالك المؤدية إلى ملعب براقي على غرار إجراءات أمنية إستباقية تتعلق بتأمين و التطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية، تسهيل السيولة المرورية عبر كافة الطرق، لاسيما تلك المؤدية إلى الملعب.

حورية سعداوي

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