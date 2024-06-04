أمطار رعدية ورياح قوية على العديد من ولايات الوطن

نبّهب مصالح الأرصاد الجوية حول عديد الظواهر الجوية ستمسّ العديد من ولايات الوطن.

وجاء تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر حول تساقط أمطار رعدية ستمسّ ولايات، سيدي بلعباس، سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، قسنطينة، تلمسان، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، سعيدة، النعامة، أولاد جلال.

كما نبّهب ذات المصالح من هبوب رياح قوية ستمسّ كلّ من سيدي بلعباس، الأغواط، برج بوعريريج، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، تلمسان، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، سعيدة، النعامة، أولاد جلال.

ش.ن