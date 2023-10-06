أزيد من 300 مشارك في ورشة تفاعلية حول الإستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر غدا السبت

أزيد من 300 مشارك في ورشة تفاعلية حول الإستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر غدا السبت

سيشرف نورالدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، على افتتاح فعاليات الورشة التفاعلية حول الإستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر، وذلـك يوم غد السـبت 07 أكتوبر، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال.

هذه الإستشارة التي ستنظم على مدار يوم كامل، ستشهد حضور أزيد من 300 مشارك، من ممثلين عن الجمعيات، خبراء وأساتذة جامعيون ذوي الصلة بقضايا المجتمع المدني، تتمحور حول خمس ورشات أساسية تتمثل في، المنظومة القانونية للمجتمع المدني في الجزائر، تمويل المشاريع والمبادرات الجمعوية، التدريب وبناء قدرات قادة وأعضاء المجتمع المدني، مكانة وموقع المجتمع المدني في التنمية المحلية، الشراكة والدور الإقليمي والدولي للمجتمع المدني الجزائري.

كما تهدف هذه الورشة التفاعلية حول الإستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر الى، رفع اقتراحات عملية لرئيس الجمهورية، بناءً على دراسة ومناقشة مخرجات الإستشارة الوطنية بعد عرضها على ورشة تفاعلية تتكون من خبراء وفواعل المجتمع المدني، رصد آراء واقتراحات فعاليات المجتمع المدني حول القضايا التي تهم العمل الجمعوي وآليات المشاركة في تطوير وترقية أداء الجمعيات (حضوريا وعن بعد)، و تعزيز ثقافة الحوار التشاركي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في العمل الجمعوي بمقاربات ابتكارية من خلال استغلال المشاركة الرقمية TIC.

كما تهدف الورشة كذلك إلى، وضع رؤية مشتركة لأهم انشغالات الحركة الجمعوية والمجتمع المدني فيما يخص تطوير وترقية أداء الجمعيات في الجزائر، تكريس الورشات التفاعلية كآلية وممارسة جمعوية فضلى للتوصل إلى حلول وأفكار إبداعية ومشاريع عملية حول القضايا والتحديات الراهنة وتقديم الاقتراحات والمساهمات لإثراء السياسات العمومية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...