أزمة مالي.. الاتحاد الإفريقي يدعم مبادرة الرئيس تبون

21 يناير، 2022

رحّب الاتحاد الافريقي بمقترح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمرافقة السلطات الانتقالية في مالي والعودة للشرعية الدستورية في آجال لا تتجاوز 16شهرا، مؤكدا دعمه المطلق للمقترح الجزائري.

وناشد الاتحاد الافريقي السلطات الانتقالية في مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تشرع معًا في هذه المبادرة من أجل التعامل مع نقاط الاختلاف البارزة بهدف تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري خلال فترة مناسبة وقابلة للتحقيق، لا تتجاوز ستة عشر (16) شهرًا .

في هذا السياق ، يشير بيان الاتحاد إلى أن تنفيذ الأحكام ذات الصلة من بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيتم فحصه بالاقتران مع نتائج الجهود التي ستبذلها الجزائر.

كما دعا إلى ضرورة مواصلة العمل بموجب اتفاقية السلام والمصالحة لعام 2015 لمالي ، المنبثقة عن آلية الجزائر ، باعتبارها الطريقة الوحيدة لضمان اتباع نهج شامل لمواجهة التحديات التي تواجه مالي ، والتي هي أساسًا هيكلية وأمنية.

وليد .ب

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