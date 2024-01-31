أخصائيون صينيون لمرافقة مشروع المدينتين الجديدتين قيد الإنجاز “بوغزول – المنيعة”

إلتقى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على هامش ترأسه لأشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية – الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني المنعقدة بالعاصمة الصينية “بكين”، بـ”ني هونغ “(Ni Hong)، وزير السكن والتحسين الحضري والريفي لجمهورية الصين الشعبية. و كان اللّقاء حسب بيان وزارة السكن، فرصة لتقييم ما تم التوصل إليه والتنسيق ما بين الطرفين، وهذا بعد اللّقاء الذي جمع الوزيرين بتاريخ 20 جويلية 2023، بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية الصين الشعبية. كما تم التطرق إلى مختلف المواضيع التي تمت مناقشتها من طرف الأخصائيين في أشغال الدورة الثامنة (08) للجنة المشتركة الجزائرية – الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، حيث اتّفق الطرفان على مرافقة الأخصائيين من قطاع السكن لجمهورية الصين الشعبية للمشاريع المتفق عليها لا سيما مشروع المدينتان الجديدتان قيد الإنجاز في الجزائر (بوغزول – المنيعة)، بالإضافة إلى مرافقة الخبراء الصينيين لنظرائهم الجزائريين وذلك بهدف تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل RPA.

كما انتقل بعدها محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، رفقة سفير الجزائر بجمهورية الصين الشعبية إلى المدينة الجديدة “سيون آن Xiong An” والتي تبعد 105 كم عن العاصمة الصينية “بكين”، والتي من المفترض أن تستقطب 05 ملايين نسمة، حيث قُدّمت للوزير شروحات حول التكنولوجيا المنتهجة في بناء وتهيئة هذه المدينة التي من شأنها فك الخناق عن العاصمة “بكين”، حسب ذات المصدر. و ألحّ الوزير بلعريبي، على ضرورة تبادل الخبرات خاصة وأن الجزائر بصدد تشييد مدن جديدة استعملت فيها تكنولوجيا جد متطورة كالمدينة بوغزول، المنيعة وحاسي مسعود.

من جانب آخر، قام وزير السكن والعمران والمدينة، بزيارة إلى أكاديمية الفلاحة والغابات حيث تم استقباله من طرف وفد من الباحثين على رأسهم رئيس الأكاديمية “يان جي يي”، حيث طاف بمختلف أجنحة وأقسام هذه الأكاديمية ذات المستوى العالمي، أين قُدِّمت له شروحات متعلقة بالطرق الحديثة والتكنولوجيا المستعملة في المجال الزراعي وإدماج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وفي ذات السياق، تنقّل الوزير إلى مزرعة نموذجية أين قدمت له شروحات حول آخر التطورات العلمية المتعلقة بإنتاج بذور القمح في مناخ جاف. لِتُختتم الزيارة باجتماع جمع الطرف الجزائري برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة، ومدير الأكاديمية، حيث تباحث الطرفان سبل التعاون ونقل التكنولوجيا مع إمكانية تكوين إطارات جزائرية ما سيسمح بمكاحاة التكنولوجيا المستعملة في الصين.

شرف الدين عبد النور

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