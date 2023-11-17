أحمد عطاف يلتقي بممثلين عن الجالية الجزائرية بالمملكة المتحدة

17 نوفمبر، 2023

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء أمس الخميس، بمقر سفارة الجزائر بلندن، في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المتحدة، بممثلين عن الجالية الوطنية بالمملكة المتحدة، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، حرص الوزير عطاف على نقل التحيات الخالصة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أعضاء الجالية المقيمة بالمملكة المتحدة، مبرزا التغييرات الهيكلية التي أحدثها الرئيس للتكفل بالجالية الوطنية بالخارج ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها، حسب بيان الوزارة.

كما أعلن أحمد عطاف عن الشروع، في الآجال القريبة، في تهيئة المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بلندن، بعد إعطاء السلطات البريطانية الضوء الأخضر لهذا المشروع، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

17 نوفمبر، 2023

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