أحمد عطاف يعقد بجدّة جلسة عمل مع نظيرته الليبية

18 مايو، 2023

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بجدّة، جلسة عمل مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية.

وأافد بيان للخارجية أن المحادثات تمحورت حول متابعة تنفيذ برامج التعاون الثنائي في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية، والتي من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الوزيران الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة المغاربية، يضيف  بيان الخارجية.

ش.ن

18 مايو، 2023

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