أحمد عطاف يحلّ ببودابست في زيارة عمل

حلّ صباح اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ببودابست، عاصمة المجر، في زيارة عمل، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وتندرج هذه الزيارة حسب ذات المصدر، في إطار الجهود المبذولة لإضفاء حركية جديدة على علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين وكذا تعزيز التشاور السياسي البيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، كما سيكون له لقاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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