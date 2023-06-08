أحمد سالمي: هذا هو عدد الدول المشاركة في الألعاب العربية المقررة بالجزائر

صرح الأمين العام للجنة العليا لتنظيم الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية، أحمد سالمي، أمس الأربعاء، أن عدد الدول المشاركة في الموعد العربي، المقرر بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل، ارتفع إلى 18 بلدا، مشيرا أن هيئته سجلت تأكيد حضور 3800 رياضي ورياضية، حسب ما أورده بيان لوكالة الأنباء الجزائرية.

وصرح سالمي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن “عدد الدول التي أكدت حضورها ارتفع إلى 18 دولة في القائمة الموسعة التي أغلقت أمس الثلاثاء، في انتظار القائمة المصغرة التي ستغلق يوم 15 يونيو الجاري”.، يضيف ذات البيان.

وكان سالمي قد صرح قبل أسبوع أن عدد البلدان التي أكدت مشاركتها كان قد بلغ 13 ليرتفع بذلك إلى 18.

وأضاف “حاليا تجاوز عدد المشاركين 3800 رياضي ورياضية. علاوة عن عدد المرافقين لهم من تقنيين وطاقم طبي الذي سيكون هائلا بما أن المنافسات ستجرى على مستوى خمس مدن، وهو ما يثبت أن الوفود العربية منحت الأهمية اللازمة لدعوة الجزائر للمشاركة في هذا العرس الرياضي الكبير”، يفيد البيان.

وأفاد أيضا حسب المصدر ذاته “هناك بعض البلدان التي طلبت فتح التسجيلات مجددا وسنسهل لها العملية، للسماح لكل الدول العربية الـ22 بالمشاركة، سيما وأن بعضها تعيش أوضاعا خاصة، وسندرس طلباتها بالتشاور مع الهيئة العربية قبل إجابتها”.

و أشار المسؤول حسب بيان وكالة الأنباء الى إمكانية تقليص عدد الرياضيين في حال ما لم يستجب عدد المشاركين في كل رياضة للمعايير المشترطة.، حيث قال “ممكن جدا أن يتم تخفيض عدد المشاركين، بحيث إذا كان الحاضرون في رياضة ما قليل جدا مقارنة مع هو مطلوب فستلغى هذه الرياضة، لأننا وضعنا شروطا لجميع الاختصاصات، تنص على إلزامية مشاركة 4 عناصر من الإناث و 6 عند الذكور وذلك بعدما يتم غلق القائمة الصغرى”.

وكشف سالمي حسب بيان الوكالة أن عملية القرعة الخاصة بالرياضات الجماعية “ستجرى يوم الاثنين 19 يونيو من اجل اختتام للبرنامج العام، حيث تم ضبط برنامج الرياضات الفردية بالوقت والساعة والمكان، إضافة الى برنامج التدريبات الذي حدد هو أيضا، فضلا عن تجهيز بعض المركبات الرياضية الإضافية بشكل احتياطي في حال وقوع أي طارئ”.

شرف الدين عبد النور

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