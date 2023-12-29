أجواء خرافية صنعتها الجماهير بالمدرجات: تعادل عادل بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة في مباراة الداربي

عاش ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر أمسية هذا الجمعة 29 ديسمبر، أجواء خرافية بالمدرجات، وذلك بمناسبة الداربي الذي جمع مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، والذي انتهى بالتعادل بين الفريقين (0-0).

مباراة الداربي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر على أرضية ملعب 5 جويلية، لم يقدم فيها اللاعبون الآداء الذي كان منتظرا منهم، مع تسجيل بعض الفرص التي لم تستغل ولم تترجم إلى أهداف، فيما كانت المواجهة تلعب أكثر في المدرجات بين جماهير الفريقين، في صور ومشاهد عالمية ورائعة، تحت أنظار مدرب المنتخب الوطني “جمال بلماضي” ولاعبين من المنتخب، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة بتعادلهما صفر مقابل صفر.

سيدعلي.ه‍

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